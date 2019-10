Giappone: ordini macchinari core crollano di oltre -14%, tonfo peggiore in quasi dieci anni

Laura Naka Antonelli 10 ottobre 2019 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di settembre, gli ordini ai macchinari core del Giappone sono scesi del 2,4% su base mensile, peggio della flessione -1% attesa ma meglio del precedente calo del 6,6%. Il dato, indicatore delle spese in conto capitale del paese per i successivi 6-9 mesi, è scivolato su base annua del 14,5%, peggio del -8,4% stimato dal consensus e contro il -0,3% di agosto. Si tratta del tonfo peggiore in quasi 10 anni.