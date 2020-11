Giappone: ordini ai macchinari -12% su base annua a settembre

Laura Naka Antonelli 12 novembre 2020 - 06:40

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di settembre gli ordini ai macchinari del Giappone sono scesi dell'1% su base mensile, in linea con le attese e in peggioramento rispetto alla crescita pari a +0,2% di agosto. Su base annua la performance è stata di un tonfo del 12%, come da attese, ma in decelerazione rispetto al crollo -15,2% di agosto.