Giappone, maxi revisione per il Pil del terzo trimestre: +1,8% su base annua

Il prodotto interno lordo del Giappone relativo al terzo trimestre del 2019 è cresciuto dello 0,4% su base trimestrale, rivisto al rialzo rispetto alla lettura preliminare (+0,1% inizialmente riportato) e rispetto al +0,5% del secondo trimestre.Su base annua, il dato è stato rivisto al rialzo a +1,8%, in deciso miglioramento rispetto al +0,2% del dato preliminare.La crescita sorprendente conferma il quarto trimestre consecutivo di espansione per il Pil del Giappone, che batte le attese degli analisti che, stando a quanto riporta Reuters, avevano previsto una crescita liminata a +0,7%.La solidità del trend è stata sostenuta dalla crescita delle spese in conto capitale e dai consumi privati, rafforzatisi in vista dell'aumento dell'Iva entrato in vigore lo scorso primo ottobre.Tuttavia, gli analisti sono cauti, facendo notare che la performance maschera alcune fragilità che potrebbero preludere a un trend debole nel quarto trimestre dell'anno.Intervistato da Reuters Marcel Thieliant, economista senior per il Giappone presso Capital Economics, ha sottolineato che, "sebbene l'economia del Giappone sia cresciuta più rapidamente - in vista dell'aumento dell'Iva - rispetto a quanto atteso, il Pil dovrebbe rallentare nel 2020".Il punto, infatti, è che "la principale ragione della revisione al rialzo è rappresentata dal fatto che gli investimenti non residenziali sono balzati dell'1,8% su base trimestrale, invece del +0,9% inizialmente reso noto". Se i retailers hanno investito inoltre in modo solido, ha fatto notare Takeshi Minami, responsabile economista presso Norinchukin Research Institute, "le spese delle aziende manifatturiere non sono state così forti".