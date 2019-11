Giappone: inflazione sempre vicina allo zero, ben distante da target Bank of Japan

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2019 - 06:50

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre, l'inflazione del Giappone misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita di appena lo 0,2% su base annua, come a settembre e al di sotto del +0,3% atteso dal consensus.Escludendo i prezzi dei beni alimentari freschi, il dato è cresciuto dello 0,4% su base annua, come da attese, e rispetto al precedente +0,3%.Escludendo inoltre sia i prezzi dei beni alimentari che quelli dei beni energetici, l'inflazione è salita dello 0,7% su base annua, meglio del +0,6% atteso e in miglioramento rispetto al precedente +0,5%. Quest'ultimo dato (core-core) rimane in ogni caso ben al di sotto del target di inflazione fissato dalla Bank of Japan al 2%.