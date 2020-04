Giappone: inflazione salita dello 0,4% su base annua, in linea con le attese

Laura Naka Antonelli 24 aprile 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo, l'inflazione del Giappone è salita dello 0,4% su base annua, in linea con le attese, e come nel mese di febbraio. Esclusa la componente dei beni alimentari freschi, il rialzo è stato dello 0,4%, in rallentamento rispetto al precedente +0,6%, ma in linea con le stime del consensus. Escluse le componenti sia dei beni alimentari freschi che dei beni energetici, il tasso di inflazione si è attestato allo 0,6% su base annua, come a febbraio e come da attese.