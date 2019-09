Giappone: inflazione rallenta ad agosto, crescita al minimo di due anni

Laura Naka Antonelli 20 settembre 2019 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di agosto l'inflazione del Giappone misurata dall'indice dei prezzi al consumo si è indebolita rispetto al +0,5% di luglio, salendo di appena lo 0,3%, al minimo in due anni. Il dato è comunque in linea con le attese. Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, l'inflazione è salita, su base annua, dello 0,5%, come da attese, ma meno rispetto al +0,6% di luglio. Esclusa l'incidenza non solo dei prezzi dei beni alimentari ma anche dei prezzi dei beni energetici, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,6% su base annua, rispetto al +0,5% atteso e come nel mese di luglio.