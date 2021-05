Giappone: inflazione negativa, indice prezzi al consumo core giù per nono mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2021 - 06:52

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile, l'inflazione del Giappone misurata dall'indice dei prezzi al consumo è scesa su base annua dello 0,4%, meno rispetto alla flessione dello 0,5% attesa dal consensus, ma in peggioramento rispetto al -0,2% di marzo. Esclusa la componente dei beni alimentari freschi, l'inflazione ha ceduto lo 0,1%, sempre su base annua, meno del -0,5% atteso e come nel mese di marzo. E' stato il nono mese consecutivo di ribassi per la componente core dell'inflazione ex prezzi dei beni alimentari freschi.Escluse le componenti dei beni alimentari e dei beni energetici, il dato CPI core è calato dello 0,2% su base annua, meno del -0,1% atteso ma in rallentamento rispetto al precedente rialzo dello 0,3%.