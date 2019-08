Giappone: inflazione ai minimi in due anni, ancora molto lontano target Bank of Japan

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2019 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio, l'inflazione del Giappone misurata all'indice dei prezzi al consumo è salita dello 0,5%, al di sotto del +0,6% atteso e rispetto al +0,7% precedente.Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, l'inflazione è rimasta ferma allo 0,6%, come da attese.Escluse le componenti beni alimentari ed energetici, il trend è stato, anche in questo caso, di una crescita dello 0,6%, meglio del +0,5% stimato e del +0,5% di giugno.Come si evince chiaramente dai dati, l'inflazione del Giappone continua a essere decisamente lontana dal target della Bank of Japan, fissato al 2%. Non solo: l'inflazione core si aggira è al minimo in due anni.