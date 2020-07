Giappone: inflazione a giugno rimane ferma intorno allo 0%

Redazione Finanza 21 luglio 2020 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Inflazione ancora attorno allo zero in Giappone, nonostante la politica monetaria espansiva della BoJ (Bank of Japan). A giugno l'indice dei prezzi al consumo si è attestato allo 0,1% su base annua, allo stesso livello del mese precedente. Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, il dato è salito allo 0% su base annua, dal -0,2% del mese precedente.Nell'ultima riunione di metà luglio, la BoJ ha abbassato le sue previsioni di crescita economica in scia alla pandemia di coronavirus, confermando la sua politica monetaria. "L'economia giapponese si è trovata in una situazione estremamente grave con l'impatto di Covid-19, nonostante l'attività economia si stia riprendendo gradualmente", si legge nel rapporto trimestrale sulle prospettive economiche dell'istituto giapponese. Secondo le stime della BoJ, l’economia giapponese si contrarrà tra il 4,5% e il 5,7% nell'anno fiscale 2020 rispetto alla precedente stima che indicava una contrazione compresa tra il 3% e il 5%.