Giappone, indici Pmi preliminari: manifatturiero ancora in fase di contrazione, bene servizi

22 agosto 2019

Diffusi i dati preliminari di agosto degli indici Pmi del Giappone, stilati congiuntamente da Jibun Bank e Markit. Il Pmi manifatturiero si è attestato a 49,5 punti, quasi invariato rispetto ai 49,4 punti di luglio e ancora in fase di contrazione (sotto il livello i 50 punti).Il Pmi dei servizi è salito a 53,4 punti dai 51,2 punti precedenti. Il Pmi Composite è stato pari a 51,7, contro i 51,8 punti di luglio.Il report mette in evidenza come dai dati emerga che la solida performance del Pil del Giappone dovrebbe essersi estesa anche al terzo trimestre dell'anno. L'economia del paese, nel quarto trimestre, dovrebbe essere colpita invece dagli effetti negativi dell'aumento dell'Iva.Occhio al Pmi dei servizi, la cui crescita, viene rilevato, è avvenuta al ritmo più forte in quasi due anni.