Giappone: indice Pmi manifatturiero dicembre a 54,3 punti, confermata fase di espansione

4 gennaio 2022 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di dicembre l'indice Pmi manifatturiero del Giappone stilato congiuntamente da Jibun Bank e da Markit è stato rivisto a 54,3 punti dai 54,2 punti resi noti nella lettura preliminare. Il dato ha confermato la fase di espansione, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e fase per l'appunto di espansione (valori al di sopra). Il dato ha segnato un lieve calo dai 54,5 di novembre, quando aveva testato il massimo in quattro anni.