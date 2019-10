Giappone: dato inflazione alimenta nuovi timori su Mission Impossible della Bank of Japan

Laura Naka Antonelli 18 ottobre 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione del Giappone misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita a settembre, su base annua, appena dello 0,2%- Il dato è stato in linea con il +0,2% stimato dal consensus, ma è rallentato rispetto al +0,3% di agosto, scivolando al minimo in due anni e mezzo.Escludendo la componente dei prezzi dei beni alimentari, la crescita è stata dello 0,3% su base annua, come da attese, ma anche in questo caso in rallentamento rispetto al mese precedente, quando era stata pari a +0,5%.Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici il trend è stato di un aumento dello 0,5% su base annua, come da attese e come nel mese di agosto. E' questa la componente a cui guarda la Bank of Japan, che dunque ha ancora molta strada da fare per arrivare a quel target del 2% di inflazione che appare sempre di più come una sorta di Mission Impossible.