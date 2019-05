Giappone: contrazione per settore manifatturiero, indice Pmi scende sotto quota 50

Laura Naka Antonelli 23 maggio 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Contrazione per l'attività economica manifatturiera del Giappone.Il dato preliminare relativo al Pmi manifatturiero di maggio è sceso infatti a 49,6 punti, rispetto ai precedenti 50,2 punti. Da segnalare che la soglia dei 50 punti rappresenta la linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra).John Hayes, economista presso IHS Markit, commenta il dato con "la nuova escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che è tornata ad alimentare i timori dei produttori giapponesi. La debolezza dei fondamentali economici e della crescita che interessa la maggior parte dei paesi asiatici- ha aggiunto l'esperto - ha reso più deboli le esportazioni (in quanto sottoindice del dato Pmi del Giappone), che sono scese al ritmo più forte in quattro mesi".