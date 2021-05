Giappone: boom esportazioni, +38% ad aprile. E' la crescita più forte in 11 anni

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2021 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

Boom delle esportazioni del Giappone, al tasso di crescita più alto in più di 10 anni. Nel mese di aprile, l'export giapponese è balzato del 38% su base annua, rispetto al +30,9% atteso dagli economisti e a un ritmo più che doppio rispetto alla crescita del 16,1% di marzo. La crescita è stata la più forte dall'aprile del 2010 ed è stata sostenuta dalle esportazioni di auto e di componenti auto verso gli Stati Uniti e dalla domanda cinese per le attrezzature per i produttori di chip. In forte rialzo anche le importazioni, salite del 12,8%, rispetto al +9% atteso dal consensus e il +5,8% precedente.