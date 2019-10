Giappone: bilancia commerciale in deficit a settembre, esportazioni scendono più delle attese

Laura Naka Antonelli 21 ottobre 2019 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di settembre, le esportazioni del Giappone sono scese su base annua del 5,2%, peggio della flessione del 3,6% attesa dal consensus, anche se in miglioramento rispetto al -8,2% di agosto.Le importazioni sono calate dell'1,5% su base annua, in linea con le attese, meglio del tonfo precedente pari a -11,9%.Il risultato è stato un deficit commerciale di 123 miliardi di yen, decisamente peggio rispetto al surplus atteso per 54 miliardi, ma inferiore ai precedenti 143,5 miliardi di deficit. Su base adjusted, il deficit del Giappone è stato di 97 miliardi, meno del deficit atteso di 178,1 miliardi e dopo il precedente deficit commerciale di 116,7 miliardi.In un contesto di guerra commerciale globale, le esportazioni sono scese del 5,7% su base annua nei confronti della Cina; del 7,8% verso l'Asia in generale; del 7,9% verso gli Stati Uniti, e dello 0,4% verso l'Unione europea.