Giappone: a maggio produzione industriale a -26,3% a/a, -8,9% m/m (finale)

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Nella lettura finale di maggio la produzione industriale in Giappone ha registrato una flessione annua del 26,3% rispetto alla precedente lettura pari a -25,9 per cento. Su base mensile il dato è sceso dell'8,9%, in lieve peggioramento dal precedente -8,4 per cento. Si tratta della lettura finale.