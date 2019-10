Giappone: Superindice economico in rallentamento ad agosto

Laura Naka Antonelli 7 ottobre 2019 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

Il Superindice del Giappone relativo al mese di agosto si è attestato a 91,7 punti, come da attese, in ribasso rispetto ai precedenti 93,7 punti. L'indice, che è stilato attingendo alla performance di dodici dati macro, è concepito per prevedere il trend futuro dell'economia giapponese.