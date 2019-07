Giappone: Pmi servizi e Pmi Composite in lieve aumento a giugno, ma occhio a trend consumi ed export

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2019 - 07:29

Nel mese di giugno, l'indice Pmi dei servizi del Giappone è lievemente salito a 51,9 punti rispetto ai precedenti 51,7 punti. Il Pmi Composite è aumentato anch'esso in misura lieve, attestandosi a 50,8 punti rispetto ai precedenti 50,7 punti.Dalla nota di Markit emerge che "gli indici Pmi relativi in generale al secondo trimestre, e a livello aggregato, indicano un'economia che sta crescendo approssimativamente al ritmo dello 0,3% su base annua. Ciò rappresenterebbe un rallentamento rispetto alla solidità del primo trimestre, e confermerebbe i trend emersi quest'anno di debolezza dei consumi interni e di esportazioni in difficoltà".