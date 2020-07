Giappone: Pmi manifatturiero, servizi e Composite confermano fase di contrazione

Laura Naka Antonelli 22 luglio 2020 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Il dato preliminare relativo al Pmi manifatturiero del Giappone, stilato congiuntamente da Markit e da Jibun Bank, indica per il mese di luglio un rialzo a 42,6 punti, rispetto ai 40,1 punti precedenti. Il dato rimane in fase di contrazione, in quanto inferiore alla soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori inferiori a 50 punti - e tra fase di espansione - valori al di sopra).Diffusi anche i dati preliminari del Pmi servizi (a 45,2 rispetto ai 45 precedenti) e PMI Composite (in crescita a 43,9 dai precedenti 40,8 ma sempre in fase di contrazione).