Giappone: Pmi manifatturiero sale a 49 punti a novembre, ancora in fase contrazione

1 dicembre 2020

L'indice Pmi manifatturiero del Giappone stilato da Jibun Bank/Markit e relativo al mese di novembre si è attestato a 49 punti, poco al di sotto della soglia di 50 punti, che rappresenta la linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra) dell'attività economica.Il Pmi, si legge nel commento di IHS Markit, è salito al record degli ultimi 15 mesi, grazie alla flessione più contenuta delle componenti relative alla produzione e ai nuovi ordinativi."Tuttavia, rimane il timore che le debolezze provocate dalla pandemia COVID-19 siano rimaste, visto che sia la produzione che i nuovi ordinativi sono scesi per il 23esimo mese consecutivo. In più, i nuovi contagi sono balzati sia nei mercati internazionali che in quello domestico, fattore che si è tradotto in un nuovo calo degli ordini alle esportazioni, che ha affossato ulteriormente la fiducia".L'indice PMI è comunque salito, rispetto ai 48,7 punti di ottobre. Quella appena resa nota è la lettura finale del dato, che è stato rivisto al rialzo rispetto ai 48,3 punti della lettura preliminare.