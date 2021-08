Giappone: Pmi manifatturiero rallenta ad agosto, Pmi servizi in contrazione per 19esimo mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2021 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

Il Pmi manifatturiero del Giappone stilato congiuntamente da Jibun Bank-Markit si è attestato ad agosto a 52,4 punti, in calo rispetto ai 53 punti precedenti. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato, che ha disatteso le stime, pari a 53,4 punti.Il Pmi manifatturiero è rimasto comunque al di sopra dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione dell'attività economica – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.L'indice Pmi dei servizi si è confermato invece in fase di contrazione, peggiorando dai 47,4 punti di luglio a quota 43,5 punti.Il PMI Composite si è attestato così a 45,9 punti, rispetto ai 48,8 punti di luglio.La preoccupazione rimane sul settore dei servizi, quello più colpito dalla pandemia Covid-19, in contrazione per il 19esimo mese consecutivo.