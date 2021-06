Giappone: Pmi manifatturiero rallenta, Pmi servizi ancora in contrazione a giugno

Laura Naka Antonelli 23 giugno 2021 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno il Pmi manifatturiero del Giappone stilato congiuntamente da Jibun Bank e Markit è sceso a 51,5 punti, dai precedenti 53 punti di maggio. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato. L'indice Pmi manifatturiero è rimasto comunque in fase di espansione, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e di espansione - valori al di sopra. Rimane invece in fase di contrazione il Pmi servizi del Giappone: la lettura preliminare dell'indice è di 47,2 punti, comunque in miglioramento rispetto ai precedenti 46,5 punti. Il Pmi Composite, anche, rimane in contrazione a 47,8 punti, in flessione rispetto ai 48,8 punti precedenti.