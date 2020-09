Giappone: Pmi manifatturiero migliora ad agosto, ma rimane in fase di contrazione

Laura Naka Antonelli 1 settembre 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

L'indice PMI manifatturiero del Giappone, stilato congiuntamente da Jibun Bank e da Markit, è salito nel mese di agosto a 47,2 punti, meglio dei 45,2 punti precedenti di luglio. E' quanto emerge dalla lettura finale del dato, che è stato rivisto al rialzo rispetto ai 46,6 riportati nella lettura preliminare.L'indice conferma tuttavia la fase di contrazione dell'attività manifatturiera giapponese, in quanto inferiore alla soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra). Pesano gli effetti della pandemia COVID-19, come spiega Annabel Fiddes, Economics Associate Director presso IHS Markit, con le società nipponiche che continuano a tagliare le loro scorte e i dipendenti, in attesa di miglioramenti dal fronte della domanda.