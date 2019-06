Giappone: Pmi manifatturiero in fase di contrazione a maggio. Occhio a record negativo del sottoindice del dato

Laura Naka Antonelli 3 giugno 2019 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Peggioramento per l'attività manifatturiera del Giappone. Nel mese di maggio, stando alla lettura finale del dato, l'indice Pmi manifatturiero stilato congiuntamente da Nikkei e Markit si è attestato a 49,8 punti, in calo rispetto ai precedenti 50,2 punti e in fase di contrazione.Il dato è sceso infatti sotto la soglia di 50 punti, che rappresenta la linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).Il dato finale è stato lievemente superiore rispetto a quello preliminare, pari a 49.6.Tra gli aspetti negativi, il deterioramento delle condizioni della domanda interna ed estera, il rallentamento delle assunzioni da parte delle aziende, i tagli alla produzione e il fatto che le aspettative delle aziende sulla produzione siano diventate negative per la prima volta dal novembre del 2012.