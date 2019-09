Giappone: Pmi manifatturiero in contrazione per quarto mese consecutivo, periodo più lungo da 2016

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2019 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Il Pmi manifatturiero del Giappone stilato da Jibun e dalla Bank of Japan si è confermato ad agosto in fase di contrazione per il quarto mese consecutivo.Si tratta della fase di contrazione del dato più lunga da quella che durò sei mesi, dal marzo all'agosto del 2016. L'indice è sceso a 49,3 punti ad agosto, dai 49,4 punti di luglio, peggio anche della lettura preliminare, che aveva indicato un valore di 49,5 punti.E' vero che il sottoindice dei nuovi ordinativi alle esportazioni è salito al valore più alto dallo scorso marzo, ma lo stesso è rimasto in fase di contrazione per il nono mese consecutivo, il periodo più lungo dagli 11 mesi compresi tra l'aprile del 2012 al febbraio del 2013.La terza economia del mondo si è confermata dunque di nuovo altra vittima illustre della guerra commerciale in corso. Le aziende manifatturiere del Giappone hanno inoltre tagliato i prezzi per il terzo mese consecutivo, citando la richiesta dei clienti di nuovi sconti e le deboli condizioni di mercato.