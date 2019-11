Giappone: Pmi manifatturiero e servizi in contrazione. Markit: forte possibilità Pil negativo in IV trim

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2019 - 06:39

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre l'indice Pmi manifatturiero del Giappone stilato congiuntamente da Jibun Bank e Markit si è attestato su base preliminare a 48,6 punti, in lievissimno rialzo rispetto ai precedenti 48,4 punti di ottobre, rimanendo comunque in fase di contrazione (in quanto al di sotto della soglia chiave dei 50 punti).Il Pmi dei servizi è anch'esso risultato in fase di contrazione, a un soffio da quota 50, ma al di sotto, a 49,9 punti, rispetto ai precedenti 50,3.Il PMI Composite è migliorato a 50,4 punti, rispetto ai precedenti 49,8 punti. IHS Markit commenta i dati affermando che "esiste una forte possibilità che il Pil del Giappone si contragga nel quarto trimestre".