Giappone: Pmi manifatturiero e servizi ancora in fase di contrazione a novembre

Laura Naka Antonelli 20 novembre 2020 - 06:47

MILANO (Finanza.com)

Ancora in fase di contrazione gli indici Pmi del Giappone. Il Pmi manifatturiero preliminare di novembre stilato da Jibun Bank e Markit si è attestato infatti a quota 48,3 punti, a un livello inferiore rispetto ai 48,7 precedenti e in fase di contrazione, in quanto inferiore ai 50 punti, soglia di demarcazione tra fase di contrazione (valori inferiori alla soglia di 50 punti, per l'appunto), e fase di espansione (valori al di sopra).In contrazione anche l'indice Pmi dei servizi, peggiorato a 46,7 punti rispetto ai 47,7 punti di ottobre. In calo l'indice Pmi Composite, dai 48 punti precedenti a 47 punti.