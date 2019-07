Giappone: Pmi manifatturiero ancora in contrazione, taglio produzione per settimo mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 24 luglio 2019 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

La lettura preliminare del Pmi manifatturiero giapponese, relativo al mese di luglio, indica di nuovo una fase di contrazione, a 49,6 punti, anche se in lieve ripresa rispetto al dato precedente di giugno, pari a 49,3 punti.Il Pmi dei servizi è migliorato a 52,3 punti dai 51,9 punti precedenti. Il Pmi Composite si è attestato a 51,2 punti, rispetto ai 50,8 punti precedenti. I dati sono stati stilati congiuntamente da Jibun Bank e da Markit.Il settore manifatturiero rimane la nota dolente dell'economia giapponese: in evidenza il taglio della produzione, avvenuto per il settimo mese consecutivo a causa della debole domanda da parte della Cina. Incidono anche le frizioni tra il Giappone e la Corea del Sud.