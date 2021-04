Giappone: Pmi manifatturiero al record in tre anni, Pmi servizi in contrazione per 15esimo mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2021 - 05:45

MILANO (Finanza.com)

Diffusi i dati preliminari degli indici Pmi del Giappone. Nel mese di aprile l'indice Pmi manifatturiero è balzato a 53,3 punti dai 52,7 punti di marzo, al livello più alto in tre anni. Il dato è rimasto in fase di espansione per il terzo mese consecutivo, in quanto superiore ai 50 punti (linea di demarcazione tra fase di contrazione dell'attività economica - valori al di sotto - e fase di espansione - valori, per l'appunto - al di sopra).L'indice Pmi servizi è rimasto invariato a 48,3 punti, in contrazione per il 15esimo mese consecutivo, impattato ancora dalle conseguenze della pandemia Covid-19 (che ha colpito soprattutto il comparto dei servizi).L'indice Pmi Composite si è attestato a 50,2 punti, in rialzo rispetto ai precedenti 49,9 punti, e in espansione per la prima volta dal gennaio del 2020.