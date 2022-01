Giappone: Pmi manifatturiero al record in quattro anni, ma Omicron fa tornare Pmi servizi in contrazione

Laura Naka Antonelli 24 gennaio 2022 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio, l'indice Pmi manifatturiero del Giappone stilato congiuntamente da Jibun Bank e da Markit è salito a 54,6 punti, dai 54,3 punti di dicembre. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato, che ha confermato la fase di espansione, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e fase per l'appunto di espansione (valori al di sopra). Il valore rappresenta il record degli ultimi quattro anni.Il Pmi servizi è invece tornato in fase di contrazione, scivolando a 46,6 punti dai precedenti 52,1 punti, scontando le restrizioni imposte in Giappone - che a dicembre sembrava pronto a riaprire al turismo internazionale - dovute alla variante Omicron.Il Pmi Composite si è attestato anch'esso in fase di contrazione, a 48,8 punti, dai 52,5 punti di dicembre.