Giappone: Pil si contrae del 4,8% nell'anno del Covid, a ritmo annualizzato +12,7% in IV trimestre

Nell'intero 2020, anno dell'esplosione della pandemia del coronavirus Covid-19, il Pil del Giappone si è contratto del 4,8% in termini reali, riportando la contrazione più forte da quella del 2009, sofferta a causa della crisi finanziaria globale. Nel quarto trimestre, il Pil giapponese ha riportato una performance positiva per il secondo trimestre consecutivo, salendo al ritmo annualizzato del 12,7% rispetto al terzo trimestre, anche se in rallentamento rispetto al balzo record del 22,7% del terzo trimestre.