Giappone: Pil in contrazione nel quarto trimestre? E' quanto emerge dai dati Pmi

Laura Naka Antonelli 7 gennaio 2020 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi dei servizi del Giappone relativo al mese di dicembre si è attestato a quota 49,4, in fase di contrazione, in quanto inferiore alla soglia di 50 punti (linea di demarcazione tra fase di contrazione -valori al di sotto - e fase di espansione - valori al di sopra). Si tratta del minimo in più di tre anni.Il trend del dato nell'intero quarto trimestre, inoltre, è il peggiore a livello trimestrale dal 2016.Diffuso anche il Pmi composite di dicembre, anch'esso in fase di contrazione, a quota 48,6 punti.Sulla base di questi numeri Markit - la società che ha stilato il dato - ritiene che probabilmente, nel corso del quarto trimestre del 2019, il Pil del Giappone si sia contratto.