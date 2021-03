Giappone: Pil +2,8% nel IV trimestre, +11,7% su base annua

Non voglio dilungarmi molto anche perché ci sono tanti elementi che rendono qualsiasi analisi discutibile, visto anche quanto sta decidendo “a step” il governo USA a livello di sostegno

FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Dicembre (range 21087/ 22395 ) [ uscita rialzista ]

9.3.2021 12:41 - mazzalai

L'INFLAZIONE PUO' ATTENDERE!

Al tempo della Grande Illusione, serviva un'analisi sintesi per cancellare le leggende metropolitane che circolano sul mercato, in attesa della verità figlia del tempo. Certo per la prima volta potremo