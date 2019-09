Giappone: Pil +1,3% su base annua in II trimestre, dato rivisto al ribasso

Laura Naka Antonelli 9 settembre 2019 - 07:15

Nel secondo trimestre dell'anno, l'economia giapponese è cresciuta a un ritmo inferiore rispetto a quanto emerso dai dati preliminari. Il Pil del Giappone ha segnato un rialzo, su base annua, pari a +1,3%, rispetto al +1,8% del dato preliminare.Il dato è stato in linea con le attese degli analisti, che avevano previsto un incremento dell'1,3%.Su base trimestrale, il trend è stato di una crescita dello 0,3%, inferiore al +0,4% precedentemente riportato. A mettere sotto pressione il dato, è stata soprattutto la revisione al ribasso delle spese in conto capitale, salite di appena +0,2% su base trimestrale, rispetto al +1,5% del dato preliminare e al +0,7% atteso in media dal consensus.Le spese per consumi, che incidono sul dato relativo al Pil per il 60%, sono cresciute dello 0,6%, come nel dato preliminare.