Effetto COVID frustra ancora di più Bank of Japan, inflazione Giappone attorno allo zero

Laura Naka Antonelli 19 giugno 2020 - 06:53

MILANO (Finanza.com)

Inflazione ancora attorno allo zero in Giappone, nonostante gli interventi di liquidità ripetuti della BOJ (Bank of Japan). Pesa la crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus e dal successivo lockdown, anche se c'è da dire che le manovre espansive della banca centrale non erano riuscite a scatenare un balzo significativo dell'inflazione neanche prima.Nel mese di maggio l'indice dei prezzi al consumo è salito di appena lo 0,1% su base annua, meno del +0,2% atteso, e allo stesso ritmo del mese precedente. Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, il dato è sceso dello 0,2% su base annua, lanciando un alert di deflazione, rispetto al -0,1% atteso e allo stesso tasso di aprile.Esclusa la componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, l'indice è salito dello 0,4% su base annua, come da attese, e in recupero dal +0,2% precedente.Diffuse intanto oggi le minute della Bank of Japan guidata da Haruhiko Kuroda. Dai verbali emerge una grande incertezza su quello che sarà l'impatto effettivo del COVID-19 sull'economia del paese: qualche esponente ha suggerito acquisti di bond più aggressivi da parte della banca centrale, al fine di mantenere stabilmente bassa la curva dei rendimenti.