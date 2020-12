Dato inflazione Giappone lancia alert deflazione da Covid, tonfo prezzi mai così forte in 10 anni

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2020 - 07:09

L'inflazione del Giappone misurata dall'indice dei prezzi al consumo è scesa a novembre dello 0,9% su base annua, peggio del -0,8% atteso dal consensus, e peggiorando rispetto al -0,4% precedente.Esclusa la componente dei beni alimentari freschi, l'inflazione (core) è scesa anche in questo caso dello 0,9%, peggiorando rispetto al -0,7% precedentemente riportato, e in linea con le attese.Si è trattato del quarto calo consecutivo su base mensile e della flessione, su base annua, più forte degli ultimi dieci anni, che conferma i timori del ritorno della deflazione in Giappone.A pesare sull'inflazione, la debolezza della domanda domestica, zavoratta dalla crisi della pandemia coronavirus COVID-19.