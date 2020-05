Cina: vendite al dettaglio -7,5% ad aprile, tonfo -16% da inizio anno

Laura Naka Antonelli 15 maggio 2020 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile le vendite al dettaglio della Cina sono scese del 7,5% su base annua, confermando come la domanda dei consumatori sia ancora in crisi, nonostante la riapertura degli esercizi commerciali consentita con l'allentamento del lockdown.Il dato è peggiore del -6% stimato ma in recupero dal tonfo del 15,8% di marzo. Da inizio anno, causa l'effetto negativo sull'economia della pandemia del coronavirus, il trend su base annua è di un tonfo del 16,2%, peggio del -15,69% stimato e un po' meglio rispetto al precedente -19%.