Cina: vendite al dettaglio +4,3% a ottobre, peggio delle attese

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre, le vendite al dettaglio della Cina sono salite su base annua del 4,3%, meno del +5% atteso dal consensus, ma in miglioramento rispetto alla precedente crescita del 3,3% di settembre. Dall'inizio dell'anno fino a ottobre, il dato è sceso del 5,9%, in linea con le stime e in in lieve ripresa rispetto al -7,2% del periodo gennaio-settembre. Comunicato in Cina anche il tasso di disoccupazione, sceso a ottobre dal 5,4% al 5,3%.