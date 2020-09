Cina: vendite al dettaglio +0,5% su base annua, trend positivo per prima volta in 2020

Laura Naka Antonelli 15 settembre 2020 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di agosto, il dato relativo alle vendite al dettaglio della Cina è salito dello 0,5% su base annua, meglio del trend invariato atteso, e in deciso miglioramento rispetto al -1,1% di luglio. E' la prima volta, quest'anno, che l'indicatore riporta un trend di crescita.Dall'inizio dell'anno, il dato rimane però negativo, in perdita su base annua dell'8,6%, meglio comunque del calo atteso pari a -8,8%, e in miglioramento rispetto al tonfo del 9,9% del periodo gennaio-luglio.