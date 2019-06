Cina: surplus commerciale per $41,65 mld, cresce anche verso Usa. Molto meglio attese

Laura Naka Antonelli 10 giugno 2019 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Buone notizie dalla bilancia commerciale della Cina. Nel mese di maggio, Pechino ha riportato un surplus commerciale per un valore di $41,65 miliardi, molto più delle attese. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un attivo commerciale pari a $20,5 miliardi. Il risultato è stato praticamente il doppio rispetto a quanto stimato.Il surplus nei confronti degli Stati Uniti è salito a $26,89 miliardi, rispetto ai $21,01 miliardi di aprile, a dispetto dell'escalation della guerra commerciale contro gli Stati Uniti di Donald Trump.In generale, le esportazioni verso tutto il resto del mondo sono salite dell'1,1% su base annua, a fronte del calo delle importazioni pari a -8,5%. Gli economisti avevano atteso una flessione, sia per l'import che per l'export, pari a -3,8%.