Cina: sorprendente recupero indice Pmi servizi, a maggio balza al record dal 2010

Laura Naka Antonelli 3 giugno 2020 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

Notevole miglioramento a maggio per gli indici Pmi dei servizi e Composite della Cina. Il Pmi servizi elaborato da Caixin-Markit è tornato in fase di espansione, superando la soglia dei 50 punti (linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e di espansione - valori al di sopra). Il dato è salito a 55,5 punti, molto meglio dei 47,3 punti attesi e in forte recupero rispetto ai precedenti 44,4 punti di aprile. Il Pmi Composite è balzato a 54,5 punti, dai 47,6 punti precedenti.Dai dati emerge che il Pmi servizi della Cina è tornato in fase di espansione per la prima volta dallo scorso gennaio, salendo al livello massimo dall'ottobre del 2010. Allo stesso tempo, la domanda esterna si è confermata debole, e la componente dell'occupazione è rimasta in territorio negativo per il quarto mese consecutivo.