Cina: produzione industriale +6,3% a giugno, in ripresa da minimo in 17 anni

Laura Naka Antonelli 15 luglio 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno la produzione industriale della Cina è salita su base annua del 6,3%, più del +5,2% atteso, e in miglioramento rispetto al +5% di maggio, che aveva rappresentato la crescita al minimo in 17 anni. Dall'inizio dell'anno, il dato è salito del 6% su base annua, rispetto al +5,9% atteso e al precedente +6%.prior was 5.0% the result in May was a 17 year low).China Industrial production (June): 6.3% y/y (expected 5.2%)