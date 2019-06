Cina: produzione industriale +5% a maggio, delude le attese

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2019 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio la produzione industriale della Cina è cresciuta su base annua del 5%, rispetto al +5,4% atteso dal consensus e contro il precedente +5,4%. Dall'inizio dell'anno, il dato è salito del 6%, rispetto al +6,1% stimato e in rallentamento rispetto al +6,2% precedente del periodo gennaio-aprile.hina May industrial production +5.0% vs +5.4% y/y expected