Cina: produzione industriale +3,9% ad aprile, meglio stime

Laura Naka Antonelli 15 maggio 2020 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile la produzione industriale della Cina è salita del 3,9% su base annua, più del +1,5% atteso dal consensus, e in deciso recupero rispetto alla precedente flessione di marzo, pari a -1,1%. Dall'inizio dell'anno, il dato è sceso del 4,9% su base annua, meno del -5,4% atteso e rispetto al -8,4% di marzo.Colpita per prima dalla pandemia del coronavirus, la Cina ha allentato prima di altri paesi le misure di lockdown precedentemente lanciate per contenere la diffusione del Covid-19, riaprendo così prima le proprie fabbriche. Il dato da inizio anno mette tuttavia in evidenza gli effetti del coronavirus sull'economia del paese.