Cina: l'economia rimbalza più del previsto nel II trimestre dopo crollo storico

Valeria Panigada 16 luglio 2020 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

L'economia della Cina ha ripreso la via della crescita nel secondo trimestre dell'anno dopo un crollo storico nei primi tre mesi a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Nel periodo aprile-giugno, grazie all'allentamento delle misure di confinamento, il Prodotto interno lordo (Pil) è avanzato dell'11,5% rispetto ai tre mesi prima e del 3,2% su base annua. Si tratta di un rimbalzo maggiore del previsto. Gli analisti avevano infatti stimato una crescita del 9,6% su base trimestrale e del 2,5% su base annua, dopo un crollo storico (nel primo trimestre il Pil aveva segnato un -9,8% t/t e un -6,8% a/a, la prima contrazione dell'economia cinese dal 1992, anno in cui sono iniziate le rilevazioni statistiche).Secondo i dati diffusi oggi, la produzione industriale in Cina è aumentata a giugno del 4,8% su base annua, dopo un +4,4% del mese prima. Si tratta del terzo mese consecutivo di crescita. Tuttavia, i consumi rimangono al palo. Le vendite al dettaglio infatti hanno segnato a giugno un calo dell'1,8% su base annua, contro un +0,3% atteso dagli analisti e dopo una flessione del 2,8% a maggio. Si tratta del quinto mese consecutivo di declino.