Cina: investimenti in asset fissi in miglioramento nel periodo gennaio-agosto

Laura Naka Antonelli 15 settembre 2020 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Dall'inizio dell'anno, gli investimenti in asset fissi della Cina (esclusi quelli rurali) sono scesi su base annua dello 0,3%, comunque meglio del calo -0,4% atteso, e in deciso miglioramento rispetto al -1,6% del periodo gennaio-luglio. Nel mese di agosto, il dato - che si riferisce al capitale speso per le infrastrutture, il mercato immobiliare, i macchinari e altri beni materiali -è salito del 4,18% su base mensile.