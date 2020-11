Cina: investimenti in asset fissi +1,8% da inizio anno, in lieve rallentamento prezzi case

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2020 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Dall'inizio dell'anno fino al mese di ottobre, gli investimenti in asset fissi della Cina (esclusi quelli relativi al settore rurale) sono saliti su base annua dell'1,8%, rispetto al +1,6% atteso e in miglioramento rispetto al +0,8% del periodo gennaio-settembre. Diramato anche il dato relativo ai prezzi delle case in Cina, che sono cresciuti a ottobre del 4,3% su base annua, rallentando lievemente il passo rispetto al +4,7% del mese precedente.