Cina: inflazione schizza al record in quasi 8 anni, peste suina fa volare prezzi carne maiale di oltre +100%

11 novembre 2019

Nel mese di ottobre, l'inflazione della Cina misurata dall'indice dei prezzi al consumo è balzata al record in quasi otto anni, dal gennaio del 2012, salendo su base annua del 3,8%, rispetto al +3% del mese precedente.La continua peste suina che continua ad affliggere il paese si è tradotta in un ennesimo balzo dei prezzi della carne suina, volati del 101,3% su base annua.In generale, i prezzi dei beni alimentari sono aumentati in Cina del 15,5% a ottobre (su base annua), rispetto al +11,2% di settembre, mentre invece i prezzi dei beni non alimentari sono saliti dello 0,9%, lo 0,1% in meno rispetto a settembre.Escludendo i prezzi dei beni alimentari ed energetici, la componente core dell'indice dei prezzi al consumo è rimasta stabile all'1,5%, come a settembre.Pubblicato nel fine settimana anche il dato relativo all'indice dei prezzi alla produzione, altro termometro dell'andamento dell'inflazione, sceso a ottobre dell'1,6% su base annua, peggio della flessione dell'1,2% di settembre, condizionato dal calo dei prezzi delle materie prime.