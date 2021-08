Cina: inflazione a +1% su anno, oltre attese

Daniela La Cava 9 agosto 2021 - 07:48

In arrivo stamattina diversi dati dalla Cina. È stata resa nota l'inflazione cinese misurata dall'indice dei prezzi al consumo che, nel mese di luglio, ha mostrato una crescita su base annua dell'1%, in lieve calo rispetto all'1,1% della passata rilevazione. Il consensus Bloomberg si attendeva un dato pari a +0,8 per cento.