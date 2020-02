Cina: indice prezzi produzione in rialzo a gennaio per prima volta in sette mesi

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2020 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di gennaio, l'inflazione cinese misurata dall'indice dei prezzi alla produzione è salita dello 0,1% su base annua, rispetto alla crescita zero attesa dal consensus e in recupero rispetto al -0,5% di dicembre. Il rialzo è stato il primo in sette mesi. Su base mensile, la variazione è stata pari allo zero.